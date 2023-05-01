"كيما" تتفاوض مع "تكنومونت" الإيطالية لتحديد أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك

قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية "كيما"، تفويض العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التفاوض يأتي في ضوء اتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وسبق وتعاقدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة، لعمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية، الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنيمونت الإيطالية.

وكشفت المؤشرات المالية لكيما، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.48%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وحققت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، أرباحاً بلغت 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 331.23 مليون في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الأشهر الستة إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت كيما أرباحاً بلغت 471.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 122.04 مليون في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.56 مليار جنيه، مقابل 987.62 مليون في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.