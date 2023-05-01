الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لعاطلين ضبطا بأقراص مخدرة فى المنوفية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد الضبع، رئيس الدائرة، بالحبس سنة لعاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

كان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن رئيس مباحث مركز شرطة منوف، ومعاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطلين وبحوزتهما أقراص مخدرة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات شبين الكوم المستشار أحمد الضبع اقراص مخدرة مدير أمن المنوفية رئيس مباحث

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