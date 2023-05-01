من أصل 18.. "الدفاع الجوى" الأوكرانية تدمر 15 صاروخًا أطلقتها القوات الروسية

قال الجيش الأوكراني إن فرق الدفاع الجوي دمرت 15 من 18 صاروخًا أطلقتها القوات الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فيما كثفت موسكو الهجمات على جارتها في الأيام القليلة الماضية.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في منشور عبر قناته على "تليجرام": "هاجم الغزاة الروس أوكرانيا في حوالي الساعة 02:30 صباحًا (11:30 بتوقيت جرينتش)، من طائرات الطيران الاستراتيجي، وأفاد المنشور بتدمير 15 من أصل 18 صاروخًا.

وكتب مسئولون بمدينة كييف على "تليجرام" أن جميع الصواريخ التي أطلقت على العاصمة دُمرت، فيما قالوا إنه الهجوم الثاني على المدينة خلال ثلاثة أيام.

وقالت إدارة المدينة: "وفقًا لمعلومات مبدئية، لم تقع أي خسائر في الأرواح بين المدنيين ولم تُسجل أي أضرار في المنشآت السكنية أو البنية التحتية"، وأوضح مسئولون أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي أيضًا لحماية منطقة كييف، وهي كيان إداري منفصل عن المدينة، من الصواريخ الروسية.

وقال ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس منطقة دنيبرو، إن روسيا أطلقت أيضًا صواريخ على مناطق أوكرانية أخرى خلال الليل، بما في ذلك منطقة دنيبروبتروفسك. وأضاف أن طواقم الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ، لكن 25 شخصًا طلبوا مساعدة طبية.

وأشار أيضًا إلى أن مدينة بافلوهراد في شرق أوكرانيا تعرضت للقصف مرتين خلال الليل، مما ألحق أضرارًا بمنشأة صناعية و19 مبنى سكنيًا و25 مبنى خاصًا وغيرها من المباني أو أسفر عن تدميرها.

وقال لوكاشوك: "اندلعت حرائق أيضًا، وخدمات الطوارئ تعمل".