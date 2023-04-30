الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو: أتحمل مسؤولية خروج بيراميدز من الكونفدرالية

باتشيكو
باتشيكو

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، حزنه الشديد بعد الخسارة أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي ووداع بطولة الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف دون رد في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، ليودع المسابقة بعد تعادله في القاهرة بهدف لكل فريق.

وأكد باتشيكو عقب المباراة، أنه يتحمل المسئولية بعد الخسارة ووداع البطولة، مشيرا إلى أنه في حالة الخسارة تتوجه أصابع الاتهام للمدرب.

وأشار البرتغالي إلى أنه هاجم بثلاثة مهاجمين ومعهم علي جبر الذي شارك في مركز المهاجم، مضيفا أنه أجرى التغييرات في التوقيت المناسب.

وكشف باتشيكو عن السبب وراء تغيير رمضان صبحي، مؤكدا أنه كان يرغب في دعم خط الهجوم واستبدال رمضان جاء من أجل زيادة المهاجمين في أرض الملعب.

وتابع: "لم يحالفنا التوفيق في المباراة على الرغم أننا بدأنا اللقاء بشكل جيد للغاية واستقبلنا هدفًا وحاولنا العودة مجددًا لكن لم يحالفنا التوفيق في الفرص التي أتيحت لنا".

وأتم تصريحاته: "سنعود إلى القاهرة وسنحاول ترتيب أوراقنا والعمل على الاستعدادا للمرحلة المقبلة".

باتشيكو بيراميدز الكونفدرالية الافريقية مارومو جالانتس الجنوب أفريقي

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