الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": وزير الطيران يعلن تدشين خط طيران بين مصر واليابان استجابةً لتوصياتنا

الفريق محمد حلمي
الفريق محمد حلمي وزير الطيران المدني

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، الأحد، اجتماعين، بحضور الفريق محمد حلمي وزير الطيران المدني.

وناقشت اللجنة عددًا من الملفات وطلبات الإحاطة تتعلق بأسباب التنقل العرضي لبعض الطيارين بين طرازA320 وA220 بمصر للطيران، وعدم وجود خط طيران مباشر بين مصر واليابان، وتطوير الأسواق الحرة.

وأكدت النائبة نورا علي، أن الوزير أعلن استجابته لرؤية اللجنة بشأن خط الطيران بين مصر واليابان، حيث يعد السائح الياباني أكثر السياح إنفاقًا، على أن يتم تدشين الخط بدءً من أغسطس المقبل.

كما ناقشت اللجنة ملف الأعمال الإنشائية بمطار برج العرب، ووعد الوزير بانتهاء الأعمال والتجهيزات خلال شهر يوليو وأغسطس، وذلك للمساهمة في تعزيز العائد الاقتصادي.

وتطرقت اللجنة إلى ملف الأسواق الحرة وما شهدته خلال زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، حيث طالبت بتطوير الفروع بمطارات (القاهرة والأقصر والغردقة) وتزويدها ببضائع متنوعة من أحدث الموديلات العالمية.

واستجابة لتوصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن وعد الوزير بتشجيع شركات الطيران على افتتاح فروع أسواق جديدة ومراجعة المنتجات المعروضة واستبعاد النسخ المقلدة.

لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على الفريق محمد حلمي وزير الطيران المدني الطيران المدني

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