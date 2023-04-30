فرحات: الأحزاب لم تعد الفاعل الوحيد في الحياة السياسية والمجتمع المدني حاضر

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بجلسات الحوار الوطني.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج " كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الأحزاب لم تعد الفاعل الوحيد في الحياة السياسية وأن المجتمع المدني حاضر أيضًا.

وأضاف أنه لابد من وضع الحوار الوطني في سياق أوسع، على سبيل المثال تفاعل القيادة السياسية على مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات، لأن المواطن يربط بين الإشراف القضائي ونزاهة الانتخابات.