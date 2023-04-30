الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء الياباني: مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ألقى "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، كلمة خلال اجتماع منتدى الأعمال المصري – الياباني، الذي ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء الياباني كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، كما وجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن تقديم خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر في اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل في مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر خلال العام الماضي.

وأكد "فوميو كيشيدا" أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير في تطوير المشروعات والبنية التحتية في مصر، وخاصة في مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، فضلا عن إصدار سندات ساموراي، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحي الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة في عمليات التطوير في مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصري الياباني، قائلا: "اليابان مع مصر دائما".

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصري الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذي أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب الياباني في هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، لافتا لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير في نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد في مصر.

  كما أكد "فوميو كيشيدا" دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة في مصر، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا فوميو كيشيدا، إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية في إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص الياباني، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص المصري بالتعاون مع الشركات اليابانية التي تضخ استثماراتها في مصر لبناء علاقات"رابح ..رابح"، قائلا:" دعونا نمضي قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا".

منتدى الأعمال المصري – الياباني اليابان رئيس وزراء اليابان جمعية الأعمال اليابانية مصر واليابان

الأكثر قراءة

قمة التنمية والسلام والسلاح

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سعر الدولار اليوم الأحد 30-4-2023 خلال التعاملات المسائية

اختل توازنه.. التحريات تكشف سبب سقوط أجنبي من علو بالجيزة

نائبة: "قلوبنا قبل بيوتنا ستظل مفتوحة لأشقائنا السودانيين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة