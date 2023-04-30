الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب": زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر تعكس دورها المحوري

مرثا محروس
مرثا محروس

علقت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي استقبال الرئيس السيسي، لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. 

وأكدت وكيل اتصالات النواب أن هذه الزيارة تعكس دور مصر المحوري علي مستوي القارة الأفريقية السمراء وعلي مستوي الخريطة الدولية، خاصة أن مصر هي الوجهة الأولي من الجولة الإفريقية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان, 

أضافت:"فضلا عن أن هذا يعزز العلاقة التعاونية بين مصر واليابان، موضحة أن القمة المصرية اليابانية من الممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في ظل مشاركة اليابان في المشروع الوطني المصري "المتحف المصري الكبير" الذي يعد مرآة تعكس الحضارة المصرية العريقة للعالم أجمع. 

أشارت عضو التنسيقية إلى أن مصر تستغل الفرص لبحث سبل التعاون الدولية وفتح ملفات كافة القطاعات لتحقيق أكبر قدر استفادة من التعاونات الدبلوماسية مع الدول.

 واستكملت "محروس"موضحة  أن مصر لديها فرص استثمارية تتيح لها فتح الطريق لتعزيز التعاون المشترك المصري الياباني مما يخدم خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة وتسعي جاهدة لتنفيذها بشكل ناجح.

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