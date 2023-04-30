الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

سوق مدينة بدر النموذجي
سوق مدينة بدر النموذجي

وضع جهاز مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، الاستعدادات النهائية اليوم الأحد؛ للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي غدًا الإثنين، وذلك بالحي الأول المجاورة الرابعة بجوار المسجد الأخضر بمدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بعد تقديم الأهالي العديد من الطلبات بعمل سوق نموذجي لخدمة سكان المنطقة.

ويضم سوق بدر التجريبي النموذجي بالحي الأول مجاورة رابعة، كافة احتياجات ومتطلبات سكان مدينة بدر من مواد غذائية وسلع أساسية واستراتيجية وخضروات وفاكهة وكافة احتياجات السكان ليكون سوق متكاملا والذي سوف يتم افتتاحه غدا الأثنين، وهو عبارة عن عدد من الأكشاك في كل كشك سلعة أو معينة، وقد تم تصميمة بشكل نموذجي متحضر بعيدًا عن الأشكال المتعارف عليها بالأسواق الشعبية وهو الأمر الذي أشاد به سكان مدينة بدر واستقبلوا بفرحة عارمة.

ويقول علاء محمد، أحد سكان مدينة بدر، إن تنفيذ سوق نموذجي بمدينة بدر كان مطلب جماعي لكل سكان المدينة، ونسعى ليتم تنفيذه في كل حي من أحياء مدينة بدر ليغطي كافة احتياجات ومتطلبات السكان من خضار وفاكهة وسلع غذائية وغيرها من الاحتياجات.

وطالبت إسراء عوض، إحدى سكان منطقة مدينة بدر، أن يتم وضع أسعار مخفضة غير مبالغ فيها على أن يتم إلتزام البائعين والتجار بها، بجانب وضع رقابة دورية على البائعين وعلى الأسعار للإلتزام بها وعدم استغلال المواطنين وسكان مدينة بدر.

وأشاد عبدالله محمود، أحد أهالي منطقة مدينة بدر بالاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي، وهو الأمر الذي طال انتظاره من قبل سكان المدينة، والذي يخدم ويغطي كافة احتياجات الأهالي، لافتاً إلى أن تم تصميم السوق بشكل نموذجي مميز يليق بالمواطن المصري، بعيدًا عن الأسواق الشعبية العشوائية، فقد تم تصميمه بشكل منظم يجبر الزوار على تنظيم أنفسهم دون وجود منظمين.

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سوق بدر لافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي بدر الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي جهاز مدينة بدر سوق بدر النموذجي

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