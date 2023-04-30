مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تأثير الحرب السودانية على حياة المواطنين الاقتصادية

كشف عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية"، تطورات الحرب السودانية على المواطنين، وتأثيرها على الحياة الاقتصادية.

وقال "الجندي"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، إن هناك الكثير من الشكاوى حول فقدان السيولة المالية، مع ارتفاع كبير في أسعار السلع، وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات.

الحرب أثرت على القطاع الحرفي بالسودان

وأضاف، أن الحرب أثرت على القطاع الحرفي بالسودان، لأنه مختلف عن القطاع الحكومي، والكثير من العمال فقدوا عملهم بسبب الحرب، والتي تسببت في توقف بعض المصانع مما أثر على حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه يوجد سلع في الأسواق ولكن لا يوجد سيولة لشرائها مما تسبب في قلة الحركة الشرائية، مشيرًا إلى أكثر السلع المتوفرة هي القابلة للتخزين، أما السلع الأخرى مثل البيض واللحوم فقل المعروض منها.

وعن الرواتب، قال إن المرتبات تعثرت لأن البنوك الحكومية والقطاع الخاص كلها مغلقة مؤكدًا أن أغلب القطاعات أصبحت تستدين بسبب سوء الأحوال.