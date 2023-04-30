يتساءل كثير من المواطنين قائلين هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 بالتزامن مع يوم عيد العمال حيث يبحث مجموعة كبيرة من الموظفين والعمال في الدولة، عبر محركات البحث المتواجدة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن "هل غداً إجازة رسمية؟"، بالتزامن مع إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023، و التي استمرت لمدة 7 أيام وقدوم إجازة رسمية جديدة وهي إجازة عيد العمال.

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 بالتزامن مع يوم عيد العمال؟

ولذلك ينتظر الموظفين في الدولة موعد الإجازة الرسمية القادمة وهي: "إجازة عيد العمال" وعدد الإجازات المتبقية خلال هذا العام 2023.

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 ؟

وفي هذا الإطار، يكون الإجابة على سؤال هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 بالتزامن مع يوم عيد العمال أنه كان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، أنّ موعد إجازة عيد العمال 2023، سيكون يوم الخميس القادم الذي يوافق 4 مايو 2023، كبديل ليوم الاثنين 1 مايو 2023.

يذكر أن الإجازات يتم ترحيلها لقرار الحكومة السابق بترحيل مواعيد الإجازات الرسمية التي تأتي في وسط الأسبوع.

الإجازات المتبقية خلال 2023

وفقاً للأجندة الرسمية التابعة بمجلس الوزراء، يوجد حوالي 10 أيام من الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، وهي مدفوعة الأجر لكافة الموظفين و العاملين بالدولة من القطاعين العام والخاص، تتمثل فيما يلي:

• إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

• إجازة عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

• إجازة ثورة 30 يونيو، يوافق يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

• إجازة رأس السنة الهجرية، يوافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

• إجازة ثورة 23 يوليو، يوافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

• إجازة المولد النبوي الشريف، يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

• إجازة 6 أكتوبر، يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

كام يوم باقي على عيد الأضحى المبارك 2023

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، أي متبقي 58 يوم.

عدد أيام إجازة عيد الأ ضحى المبارك 2023

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 27 من شهر يونيو المقبل، وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو 2023، بالإضافة إلى دمج إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، ليصبح عدد أيام الإجازة 5، منها: وقفة عرفات و أربعة أيام أخرى للإجازة.

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