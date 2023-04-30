احتفالات سيناء.. قوافل ثقافية وفنية تجوب المحافظة احتفالاً بعودة الأمان

على مدار السنوات الماضية سعت الدولة إلى تطهير سيناء وبذلت جهود مضنية في بتر أذرع الإرهاب اللعين، وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء.

وبالتزامن مع احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء، جرى تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي لازالت مستمرة حتى الآن احتفالا بعودة الأمن والأمان على أرض سيناء.

احتفالات سيناء

ومن المقرر أن تمتد الاحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية حتى نهاية الشهر، ومن أبرز تلك الاحتفالات كانت استضافت المحافظة المطرب الكبير محمد منير والعديد من الشخصيات العامة والفنية الشهيرة .

كما استضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية في أخر 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار.

وتضمنت فعاليات مهرجان الهجن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعدد من الأمسيات والعروض الفنية المتنوعة، ومشاركة فرقة شمال سيناء التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات، ابتهاجًا بأعياد تحرير الأرض الغالية، كما تضمنت فعاليات السباق مجموعة من العروض الفنية التراثية للإبل تجسد عددا من سمات التراث السيناوى لقبائل البادية بسيناء، إضافة إلى سباق الهجن التي تم تنظيمها وفقًا لمجموعات وأعمار سنية متفاوتة.

استمرار الفعاليات والأنشطة احتفالا بعودة الأمن في سيناء

من جهته، قال محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، أن احتفالات القناة وسيناء لم تتوقف، حتى الآن، وهي مستمرة لعدة أيام أخرى وذلك ابتهاجًا بذكرى النصر وتحرير سيناء والعيد القومي لسيناء ولاسيما احتفالا بعودة الأمن والأمن على أرض سيناء الطاهرة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح نبيل أن قصر ثقافة العريش مستمر في تنظيم الاحتفالات الفنية والأدبية لتكريم أسر الشهداء من ابناء محافظة شمال سيناء، وانطلقت الفعاليات من فرع ثقافة شمال سيناء لكافة انحاء المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الثقافة في حديثه لـ "الدستور" أن الاحتفالات الفنية والثقافية تجوب أنحاء المحافظ، وتتضمن هذه الفعاليات ورش الكتابة وإلقاء الشعر والمعارض الفنية والفرق الشعبية المختلفة.