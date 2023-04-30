الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للابتعاد عن الأزمات الملكية.. هاري يتعاقد على عمل جديد في جنوب إفريقيا

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت مصادر مطلعة أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يجرون محادثات لتقديم فيلم وثائقي جديد عبر منصة نيتفليكس يدور حول عملهم في مجتمعات في جنوب إفريقيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يُعتقد أن عائلة ساسكس، التي أصدرت مسلسلها الوثائقي هاري وميغان بقيمة 100 مليون دولار مع عملاق البث في ديسمبر الماضي، تناقش مشروعًا آخر.

مشروع آخر لعائلة ساسكس في جنوب إفريقيا

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الأمير هاري  وميجان ماركل، سيظهران يساعدان في بناء منازل في القرى التي سيزورونها مع المسلسل الذي يعتقد أنه يأخذ تركيزًا "إنسانيًا'' حيث تجلب ميجان الوعي لممارسات الولادة الآمنة.

وقال مصدر للصحيفة: 'إن الكاميرات ستتابع الزوجان الملكيان وهم يزورون المجمعات ويشاركون التثقيف الطبي".

وكشفت: "ميجان حريصة بشكل خاص على مشاركة المعلومات حول الولادة بأمان مع النساء اللواتي تلتقي بهن".

وأكدت الصحيفة أن مشروع الزوجين الملكين الجديد هو محاولة أخرى من هاري وميجان لتجاوز الأزمات والخلافات بينهما وبين العائلة المالكة، حيث يرغب الأمير هاري في العمل بعيدًا عن كشف أسرار عائلته.

وتابعت أن هاري وميجان أثارا الجدل من خلال مسلسلهما الوثائقي الذي كشف الكثير من أسرار العائلة المالكة، والضغوط التي تعرضت لها ميجان ماركل خلال تواجدها في العائلة المالكة، ما أثار الكثير من الخلافات بين الأمير هاري وعائلته وأشعل غضب شقيقه الأكبر الأمير ويليام الذي فضل الصمت على ادعاءات شقيقه وزوجته حتى لا يتم تشويه صورة العائلة أكثر.

وفي العام الماضي، عندما أطلقت ميغان بودكاست Archetypes Spotify الخاص بها، كشفت عن حادث مخيف خلال إحدى جولاتها الملكية عندما اشتعلت النيران في المدفأة في حضانة الأمير آرتشي.

واصلت ميجان الحديث عن توترها وخوفها من الاضطرار إلى الاستمرار في الارتباطات الملكية على الرغم مما حدث.

هاري ميجان وثائقي عمل جنوب أفريقيا العائلة المالكة فيلم

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