الرئيس السيسى يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استعرض مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها، في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة خلال المؤتمر الصحفي، والمذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التشاور مع رئيس الوزراء الياباني تناول الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتي المجالات.

وأضاف الرئيس دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.