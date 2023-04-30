الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لعامل قتل سائقًا فى سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة عامل زراعى بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل سائق توك توك بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته؛ مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج سائق المشدد

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