الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار خطوط وظلال «الإسلام والأديان الأخرى» لسعيد كفايتي

الإسلام والأديان
الإسلام والأديان الأخرى

صدر حديثا عن دار خطوط وظلال كتاب تحت عنوان "الإسلام والأديان الأخرى.. مركزية الإنسان وسيادة ثقافة السلم" من تأليف الكاتب الدكتور سعيد كفايتي، وصنف الكتاب ضمن "دراسات في الأديان"، وجاءت الرؤية البصرية للغلاف من إبداع الفنان محمد العامري.

وجاء على غلاف الكتاب، "من المعلوم أن عدم جدوى المواجهة المفتوحة بين الإسلام والمسيحية خاصة بعد فشل الحروب الصليبية عن تحقيق أطماعها جعلت الغرب المسيحي يُعيد النظر في موقفه من الإسلام، فقد اكتشف مسيحيو الغرب أنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فقصارى ما كان يعرفونه عنه استمدوه من كتابات بعض مسيحيي الشرق الموالين للإمبراطورية البيزنطية الذين حرروا أغلب مصنفاتهم باللغة اليونانية، ومن هنا انبثقت فكرة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية ومحاولة الاطلاع على جوانب من التراث العربي الإسلامي".

"في مقابل جهل الغرب المسيحي بالإسلام لا يمكن لأي أحد يحمل في عقله ذرة من الموضوعية أن ينكر معرفة المسلمين بالمسيحية، وهنا ينبغي أن أشير إلى أمر في غاية الأهمية قلما نلتفت إليه أو قد يمر بين أعيننا في أحسن الأحوال مرور الكرام، يتمثل هذا الأمر في الفرق الشاسع بين غرب مسيحي متجانس في مجمله من حيث الدين والعرق واللون عدا أقليات يهودية وشرق عربي وغرب إسلامي شديدي التنوع، إن التعدد في الحضارة العربية الإسلامية هو جزء منها وليس طارئا عليها مثلما هو الحال الآن في أوروبا بسبب الهجرة أو غير ذلك من الأسباب الأخرى".

و سعيد كفايتي، باحث وأكاديمي مغربي، حاصل على درجة الدكتوراه، كلية الآداب جامعة  محمد الأول، متخصص في اللغة العبرية وآدابها، أستـاذ التعليم العالي محاضر بكلية الآداب، سايس، فاس، وأستاذ مشارك بجامعة الأخوين، إفران. 

وهو عضو العديد من الجمعيات الأكاديمية والثقافية، من أبحاثه المنشورة: "التأليف المعجمي العبري ونشأة الفكر اللساني المقارن" (1997)، و"التوراة في التاريخ: كيف يختلق الباحثون ماضيا" (2007)، و"معضلة ترجمة النص الديني: التوراة نموذجا"(2012)، وبالاشتراك نشر "موسوعة الديانات السماوية: الكلمات المفاتيح (اليهودية)" (2011)، وغيرها من الأبحاث.

الإسلام والأديان الأخرى مركزية الإنسان سيادة ثقافة السلم سعيد كفايتي دراسات في الأديان

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