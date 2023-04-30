الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: النقاشات مع رئيس الوزراء اليابانى "إيجابية وبناءة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: "أؤكد ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية بمصر".

وأضاف الرئيس أنه تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية مع رئيس الوزراء الياباني التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأشار إلى أن النقاشات مع كيشيدا إيجابية وبناءة، حيث تم استعراض ما تشهده الساحة الدولية من تحديات جارية.

وتناولت المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قمة مصرية يابانية بالقاهرة.

السيسي الرئيس السيسي رئيس وزراء اليابان اليابان كيشيدا

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