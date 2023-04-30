بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. افتتاح محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد في شمال سيناء

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء وسعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اليوم الأحد، محطة لتحلية المياه في قرية الظهير بالشيخ زويد بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وقد جاء ذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور محمد عبد العظيم، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.

وقال المحافظ، إن افتتاح المحطة يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن قطاع المياه في مركز ومدينة الشيخ زويد يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث تم إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قري الخروبة والعكور والشلاق وأبو طويلة، وتم التصديق علي إنشاء محطتين في منطقتي الجورة وأبو العراج، حيث ان توجيهات المحافظ بإنشاء محطات تحلية مياه في كل القرى الأم بالشيخ زويد، مشيرًا الي حفر 18 بئر زراعي في مختلف المناطق بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أن محطة تحلية المياه بقرية الظهير علي مساحة 800 متر مربع وبطاقة إنتاجية 240 متر في اليوم وتكلفت 2.6 مليون جنيه، وتشمل بئري إنتاج وبئر ثالث للصرف، بجانب تدعيم المحطة ببئرين خارجيين، وتتكون من محطة تحلية بتكلفة مليون جنيه وأعمال إنشائية ومبني بتكلفة مليون جنيه وبئر بتكلفة نصف مليون جنيه ومحول كهرباء بتكلفة 150 ألف جنيه.