الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يشارك فى اجتماع وزارى بالأردن لبحث القضية السورية.. غدًا

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن عقد اجتماع وزاري بمشاركة العراق يوم غد في الأردن؛ لبحث القضية السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد يوم غد في عمّان على مستوى وزاريّ، يشارك فيه وزراء خارجيَّة العراق والأردن والسعوديّة ومصر وسوريّا، لبحث المسألة السوريّة، حسبما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها واستقرارها.

ويستضيف الأردن، غدًا الإثنين، اجتماعًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، مع وزير خارجية سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2013، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وزارة الخارجية العراقية العراق القضية السورية الأردن السعودي ة

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