الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس متهم لحيازته 20 طربة حشيش و1000 كيلو بانجو في الإسماعيلية

حبس متهم
حبس متهم

أصدرت نيابة الإسماعيلية، اليوم، قرارا بحبس عنصر إجرامي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع.
وباشر محمود الرابط مدير نيابة مركز الإسماعيلية التحقيق مع المتهم  وواجهه بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطه الإجرامي.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في القبض علي أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بعد تأكيد التحريات اتجاره في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع  قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية في استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وضبطت المأمورية مع المتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام مبلغ مالى وبمواجهته أرشد عن مخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية وبتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1000 كيلو.

وأصدرت النيابة قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

الإسماعيلية أمن الإسماعيلية اخبار اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية

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