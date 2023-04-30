الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن إجلاء 8 من مواطنيه بالسودان إلى جدة

إجلاء مواطنين
إجلاء مواطنين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن إجلاء 8 مواطنين عراقيين من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة.

وقال المتحدث وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له إنه تم إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب الأحداث الدامية التي يشهدها عدد من المدن السودانية.

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