الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصيلحى: معسكران استعداد لمشاركة منتخب مصر فى كأس العالم للسلة

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي

علق عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات علي قرعة كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين، إن منتخب مصر جاء في مجموعة متوازنه إلي حدًا ما ولدينا فرصة للتأهل من المجموعة ، بشرط الاستعداد الجيد خاصة وأن المجموعة تضم منتخبات ثلاثة مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية.


واشار مصيلحي الي أنه أجرى اتصال بالمدير الفني الكندى روي رانا، اكد علي ان المجموعة التي تضم منتخبنا متوازنه الي حدا ما ، والجميع سيبذل أقصي الجهد لتحقيق نتائج ايجابية وسط أفضل منتخبات العالم " .


وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخب في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري، وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.


وكشف نائب رئيس اتحاد السلة عن خطة اعداد منتخب مصر والتي تتضمن معسكرين الأول في ايطاليا نهاية شهر يونيو المقبل يخوض خلالها المنتخب مبارتين امام " سلوفينيا والصين" ، ويعقبه معسكر في ابو ظبي والذي يمتد حتى سفر بعثة المنتخب الي الفلبين للمشاركة في كأس العالم .

اتحاد السلة الاتحاد المصري لكرة السلة المدير الفني المنتخب الوطني بطولة كأس العالم

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