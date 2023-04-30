الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرس ولي العهد المغربي يتدخل لمنع "التطفل" على الأمير

ولي العهد المغربي
ولي العهد المغربي

تدخل حرس ولي العهد المغربي، لمنع "تطفل" بعض الأشخاص في أحد طرق العاصمة المغربية الرباط، الذين حاولوا أخذ صور لولي العهد الحسن بن محمد دون اعتراض من الأمير.

وبينما رد ولي العهد بابتسامة ولباقة على تحيات المواطنين ثم انصرف، ظهر أصحاب البدلة الرسمية في سيارة سوداء، بشكل مفاجئ، ليقوموا بالتدخل من أجل مسح كل ما صوره أصحاب الهواتف المحمولة دون إذن الأمير.

هذا وشوهد الأمير مولاي الحسن في وقت سابق، وهو يتجول في شوارع مدينة الدار البيضاء بسيارة رباعية الدفع وإلى جانبه والده الملك محمد السادس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للأمير الحسن ووالده الملك، وهما يتجولان في شوارع الدار البيضاء.

ويظهر الفيديو، الأمير الحسن بجلباب وهو يسوق السيارة وإلى جانبه الملك محمد السادس ويلوحان لمواطنين بادلوهم التحية على طول المسار الذي قطعته السيارة.

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