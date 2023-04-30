«الذهب الكسر أم السبائك» أيهما أفضل للادخار والاستثمار

يرغب الكثير من الأشخاص في حفظ قيمة مدخراتهم ويتجهون في التفكير إلى الأصول سهلة التسييل، أي من الممكن بيعها و شرائها بسهولة، ومن أبرز تلك الأصول، الذهب فهو الملاذ الآمن للاستثمار وقت الأزمات الاقتصادية والركود، ويتساءل البعض عن الأفضل في الادخار هل الحلي أم السبائك أم العملات الذهبية أم الذهب المستعمل «الكسر».

قال عبد الرحمن تره أحد تجار الذهب إن الاستثمار في المعدن الأصفر يتجه إليه الكثير من الأشخاص، فهو لا يفقد قيمته مع مرور الوقت، بل بالعكس يزداد قيمته بشكل مستمر، وامتلاك أي قطعة ذهبية أيا كان صورتها فهي ذهب في النهاية وتخضع للسعر المحدث في يومه، لكن بالنسبة لشراء السبائك أم العملات الذهبية أم الذهب المستعمل فالاختلاف فقط يكون في مصنعيتها عند الشراء من التاجر وتفاوت السعر بحسب العيار.

السبائك الذهبية

تكون عادة السبائك الذهبية من عيار 24 وهو أنقى القطع الذهبية حيث تصل نسبته درجة نقائها إلى 999.9٪ أي إنها لم يدخلها أي معدن آخر ومن مميزات السبائك الذهبية أن المشتري يمكنه استرداد جزء من مصنعيتها عند البيع بما يعرف ب"الكاش باك" فضلا عن أن مصنعيتها ليست مرتفعة وتقل المصنعية كلما زاد الوزن.

العملات الذهبية

يزن جنية الذهب 8 جرامات من العيار الـ 21 حيث يتم احتساب المصنعية على الجرام وهي تقدر بنحو 50 جنية للجرام ويتوفر من العملات ربع جنيه ونصف جنية وخمسة جنية ذهب.

الذهب المستعمل

أما الذهب المستعمل أو ما يعرف بالكسر هو الأقل في سعر مصنعيته بالكاد سعر مصنعيته في الجرام لا تذكر فهي تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ جنية فى الجرام لذا يفضل الكثير من الأشخاص ادخار أموالهم فيه للتوفير في سعر المصنعية لكن يشترط أن يكون شراءه من تاجر ثقة وأمين.

سعر الذهب الآن

عيار 18 سجل 2288 جنيه

عيار 21 سجل 2670 جنيه

عيار 24 سجل 3051 جنيه

سعر جنيه الذهب سجل اليوم 21360 جنيه

سعر الذهب عالمياً

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية الآن نحو 1989 دولار للأونصة.