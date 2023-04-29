اللواء طارق نصير يوجه باستكمال الدور المجتمعي والتواصل المستمر مع المواطنين

عقد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا مع أمناء الأمانات المركزية بالحزب، لمناقشة خطة واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة التواجد بين الجماهير، استكمالا للدور المجتمعي الذي قام به حزب حماة الوطن خلال الفترة الماضية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء طارق نصير، ضرورة فتح قنوات اتصال بين أمناء الأمانات المركزية والقواعد الحزبية ومع جميع أعضاء الحزب، لتذليل أي عقبات تؤثر على مسيرة العمل، وتنفيذ الأهداف الحزبية المختلفة.

وقال الأمين العام لحماة الوطن إن الحزب حريص على التواجد المستمر بين الجماهير، تنفيذا لسياسته العامة في خدمة قضايا الوطن، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الفعاليات التي تخدم المواطنين بجميع محافظات مصر.