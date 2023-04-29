رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم يتابع أعمال القوافل الطبية المجانية بقرى السريرة

تفقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم، أعمال القافلة الطبية المجانية القائم بها جمعية رسالة للأعمال الخيريه فرع فيصل بالتنسيق مع جمعية الناس للناس بقرية دفنو، فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الصحية المجانية، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وبالتنسيق بين محافظة الفيوم ومديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الفيوم .

وقال رئيس مركز ومدينة إطسا، إن القافلة قدمت الخدمات الطبية لجميع الفئات من الأعمار المختلفة بجميع التخصصات الطبية (باطنى - عظام - جلدية - أنف وأذن - جراحه عامة - أطفال - أسنان – تغذية - مخ وأعصاب - رمد - نساء - توعية) بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل الطبيه وصرف الادويه بالمجان.

وقام رئيس مركز ومدينة إطسا، بمتابعة العمل وسط اقبال كثيف من المواطنين، وتوافر جميع الأدوية المجانية، كما تفقد جميع العيادات بالقوافل وسط المواطنين.



وأكد مسؤل القوافل العلاجية بجمعية رساله، بأنه تم توقيع الكشف الطبي من خلال القوافل على النحو التالي: القافلة الطبية بقرية السريرة التابعة لقرية قصر الباسل عن توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٠٠ حالة من خلال جميع التخصصات وتم صرف العلاج مجاني لهم.

والقافلة الطبية بناحية منية الحيط تم توقيع الكشف الطبي على عدد ٦٠٠ حاله في جميع التخصصات وتم صرف العلاج مجاني لهم، والقافلة الطبية بقرية دفنو تم توقيع الكشف الطبي على عدد ٥٠٠ حالة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتم صرف العلاج مجاني.

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