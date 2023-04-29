السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف" تعلن افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبل، الموافق 5 مايو 2023، ما بين إحلال وتجديد وصيانة وتطوير، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم السبت، أن المساجد التي سيتم افتتاحها، منها (5) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (896) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(215) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء 
1. الجفجافة  - قرية الجفجافة – مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول – عزبة المقاول – قرية بهبشين – ناصر 
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبو طالب – السعودية – العياط 
4. الإيمان – عرب الترابين – الصف 
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس ( الخير ) – دمو – مركز الفيوم  شمال

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو خضرة – منيل السلطان - أطفيح

 

وزارة الأوقاف مساجد افتتاح خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله شمال سيناء

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