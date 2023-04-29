محافظ أسوان: انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. وتنفيذ 15 قرارا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهى فى 14 يوليو المقبل؛ حيث تم اليوم تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بنطاق مركز إدفو على مساحة 13 قيراط بما يعادل 2275 م2.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وقال إنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة، وخاصة فى ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.