نبوي الأزهري: الحنان والأمان أساس الحياة الزوجية السعيدة (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الأساس بين الزوج والزوجة مرتبط بكلمتين، هما الحنان والأمان، تلك الكلمتان عبر الله تعالى في القرآن الكريم عنهما بقوله تعالي "وجعل بينكم مودة ورحمة"، لافتًا إلى أن المودة والرحمة هما الحنان والأمان.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، إن الحنان والأمان هما أساس العلاقة الزوجية، ولكل زوج وزوجة إن حافظوا على تلك الكلمتين سيعيشون حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن الحنان والأمان يجب أن يكون متبادلًا بين الإثنين، فيجب على المرأة أن تلتمس من زوجها بالحنان ومن ناحيته بالأمان، ويجب عليه أن يلتمس هو منها الحنان ويلتس أيضًا منها الأمان

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها، حيث تميزت هذه القناة بالتنوع في المحتوى المقدم.