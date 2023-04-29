السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم دراجتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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