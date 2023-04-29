كرة سلة.. مصر مع المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا فى كأس العالم 2023

أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA"، قرعة نهائيات كأس العالم للعبة لعام 2023، المقرر إقامتها الصيف المقبل، بمشاركة منتخبنا الوطني.

وستقام بطولة كأس العالم لكرة السلة، في الفلبين واليابان وإندونسيا، بمشاركة 32 منتخبا خلال الفترة بين 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري، مبارياته في دور المجموعات في مانيلا عاصمة الفلبين.

وجاءت نتيجة قرعة كأس العالم لكرة السلة 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أنجولا، الدومينيكان، الفلبين، إيطاليا.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، صربيا، الصين، بورتريكو.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية، الأردن، اليونان، نيوزيلندا.

المجموعة الرابعة: مصر، المكسيك، مونتينيجرو، ليتوانيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، فنلندا، أستراليا، اليابان.

المجموعة السادسة: سلوفينيا، الرأس الأخضر، جورجيا، فنزويلا.

المجموعة السابعة: إيران، إسبانيا، كوت ديفوار، البرازيل.

المجموعة الثامنة: كندا، لاتفيا، لبنان، فرنسا.

وكان المنتخب المصري، قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة إفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.