المسرح الحديث يفتتح عرض «عجيب وعجيبة».. غدًا

ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح؛ ينطلق عرض "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة مسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير، وذلك فى التاسعة من مساء غد الأحد 30 أبريل الجاري، على مسرح السلام بقصر العيني، يوميا ما عدا يوم الثلاثاء.

يذكر أن العرض ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي بالمسرح القومي لأعلان خطة البيت الفني للمسرح تحت شعار "2023عام جديد ومسرح جديد".

ويقول الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض استعراضي غنائي تدور أحداثه فى قالب كوميدي يناسب الكبار وصغار السن.

"عجيب وعجيبة" بطولة سيد الرومي، دعاء رمضان "دودا"، ايهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير، ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز عادل ماضي، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.