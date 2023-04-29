جودى ومريم وتقوى.. أسماء بنات 2023 من القرآن

تبحث العديد من الآباء والأمهات عن أسماء بنات وأولاد من القرآن الكريم ليطلقوها على أبنائهم الجدد تباركًا أو حبًا في ذلك او لغيرها من الأسباب المختلفة.

أسماء بنات 2023 من القرآن

وهناك العديد من أسماء البنات من القرآن يمكن الاختيار بينهم ومن هذه الأسماء التالي:

ـ اسم تقوى.

ـ اسم مريم.

ـ اسم جودي.

ـ اسم جنى.

ـ اسم أنهار

ـ اسم شمس.

ـ اسم ياقوت.

ـ اسم سجود.

ـ اسم أستبرق.

ـ اسم بنانة.

ـ اسم حور.

ـ اسم دانية.

ـ اسم سدرة.

ـ اسم سندس.

ـ اسم أنعام.

ـ اسم خاشعة.

ـ اسم راضية.

ـ اسم براءة.

ـ اسم رحمة.

ـ اسم يسرى.

ـ اسم إيمان.

ـ اسم فردوس.

ـ اسم سلسبيل.

ـ اسم أفنان.

ـ اسم تسنيم.

ـ اسم كوثر.

ـ اسم جنان.

ـ اسم أريج.

ـ اسم يقين.

ـ اسم ميمنة.

ـ اسم سجى.

ـ اسم نمارق.

ـ اسم فاطمة الزهراء.

ـ اسم عائشة.

ـ اسم منة الله.

ـ اسم هبة الله.

ـ اسم زينب.

ـ اسم جويرية.

ـ اسم خديجة.

ـ اسم حفصة.

ـ اسم صفية.

ـ اسم حبيبة.

ـ اسم ميمونة.

ـ اسم رقية.

ـ اسم حليمة.

ـ اسم حانية.

ـ اسم أروى.

ـ اسم أشرقت.

ـ اسم رحيق.

ـ اسم جنة.

ـ اسم جنات.

ـ اسم رغد.

ـ اسم رغدة.

ـ اسم هدى.

ـ اسم هاجر.

ـ اسم مروة.

ـ اسم آمنة.

ـ اسم مودة.

ـ اسم تودد.

ـ اسم توسل.

ـ اسم مكة.

ـ اسم جهاد.

ـ اسم بتول.

ـ اسم نور.

ـ اسم لؤلؤ.

ـ اسم زينة.

ـ اسم تالين.

ـ اسم أزهار.

ـ اسم تالا.

ـ اسم تاليا.

ـ اسم أسماء.

ـ اسم سمية.

ـ اسم أمينة.

ـ اسم حسناء.

ـ اسم أم كلثوم.

ـ اسم ابتهاج.

ـ اسم آلاء.

ـ اسم ليال.

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