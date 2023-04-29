السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي للأئمة والواعظات

دورة الدراسات الاستراتيجية
دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي

انطلقت الدورة التثقيفية المتخصصة الثامنة للأئمة والواعظات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية.

وعقدت المحاضرة الأولى للواء أ.ح بهاء الحريشي بعنوان: "مفاهيم وأبعاد الأمن القومي"، والمحاضرة الثانية للواء أ.ح هشام السماحي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والمشرف العام على الدورة بعنوان: "الاستراتيجية القومية وعلاقتها بالأمن القومي"، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

وفي كلمته في افتتاح الدورة رحب الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة بالأئمة والواعظات ناقلا لهم تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لهم، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على إقامة مثل هذه الدورات ، التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الأئمة والواعظات بقضايا الأمن القومي ، وأن معركة الوعي قضية أمن قومي ، بما يفرض على الإمام والواعظة أن يصبحوا جنودًا في معركة بناء الوعي كل في مكانه لننهض بوطننا ونسعى لتقدمه.

وفي كلمته في افتتاح الدورة رحب اللواء أ.ح بهاء الحريشي بالحضور جميعًا مثمنا التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية لبناء الفكر والوعي الرشيد، موضحًا أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على الناحية العسكرية مما يعني ضرورة إدراك القوى الجديدة ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأمن القومي، مما جعل للقوة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية عاملا فاعلا في العلاقات الدولية ووسائلها وأدواتها في محيط العلاقات بين الدول.

كما أكد اللواء أ.ح/ هشام السماحي أن للدولة دور رائد في وضع استراتيجية قومية هادفة نحو البناء والتعمير في كافة المجالات، موضحًا المفاهيم والأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي ومحاربة الفساد، ودور الأمن القومي الداخلي في حماية مؤسسات الدولة.
 

الدراسات الاستراتيجية تحديات الأمن الأمن القومي الأوقاف وزارة الأوقاف

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