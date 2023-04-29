السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن سقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

سقط مواطن من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار بين محطة نكلا ومحطة ذات الكوم فى منشأة القناطر. 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملًا اختل توازنه وسقط من القطار، مما أدى إلى إصابته، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مواطن قطار المستشفى النيابة المختصة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة

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