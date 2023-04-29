السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمة بالاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى توظيفها 15 يومًا

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة المفروشات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

 وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهمة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيمن بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

قاض المعارضات حبس أموال المواطنين التحريات الأمنية المتهمة أرباح سنوية

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

المصيلحى: طرح أرز هندى فى الأسواق بـ 20 جنيهًا

وزير التموين: ندرس إعفاء ذهب المصريين بالخارج من الجمارك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "إس إى وايرنج سيستمز إيجيبت" (صور)

"التموين": زيادة دعم الخبز من 57 إلى 92 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

سارة شريف

رجل الهدوء

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%