وكيل تعليم البحيرة يتابع سير الامتحانات العملية بالمدارس

انطلقت، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الصفوف الأولى بالمدارس الفنية «صناعى- زراعى- تجارى- فندقى- تعليم مزدوج» في البحيرة.

وفي السياق، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إتمام كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، وانتهاء جميع المدارس بنوعياتها المختلفة من إنهاء تجهيزاتها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب واتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة، خاصة الكنترولات وحجرات حفظ أوراق الأسئلة والإجابة، وتوفير طفايات الحريق والتأكد من سلامتها والالتزام بما جاء بالكتاب الدورى الصادر عن نائب الوزير للتعليم الفنى بشأن الامتحانات.

كما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم التشديد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات العملية للصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى بنطاق إداراتهم التعليمية وتذليل ما يعترضها من معوقات وتشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول.

وأشار إلى أن طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم ١٣٩ ألفًا و٦٥٨ تلميذا وتلميذة داخل ١٤١٧ مدرسة "رسمى- تجريبى- خاص" بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر بدائرة المحافظة يؤدون امتحاناتهم العملية اليوم فى مادتى المستوى الرفيع والتربية الرياضية، وذلك بالتوازى مع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى البالغ عددهم ١٥٠٥٥٥ طالبا وطالبة، امتحاناتهم العملية اليوم فى مادتى عملى علوم وعملى تكنولوجيا المعلومات، وكذا أداء طلاب الصف الثانى الاعدادى البالغ عددهم ١٢٨٤٠١ طالب وطالبة امتحاناتهم العملية فى مادتى عملى علوم وتكنولوجيا معلومات، وذلك بنطاق ٩٧٧ مدرسة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر.