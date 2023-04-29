تجديد حبس متهم بقتل مسن فى المرج

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سائق توك توك لاتهامه بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم، مقيمين بدائرة القسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين أحد الأشخاص لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتجت عنه إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وأنه وراء ارتكاب الواقعة.