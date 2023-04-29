السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 98.7 % ارتفاعاً في الاستثمارات اليابانية بمصر خلال 2021 - 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر، لتصل إلى  73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل  37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 26.3%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان  260.8 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 554.4 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها  53%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 888.5 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل  مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان خلال عام 2022:
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 196 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 11 مليون دولار.
3. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 8.6 مليون دولار.
4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 7.4 مليون دولار.
5. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 6.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليابان خلال عام 2022:
1. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 215.1 مليون دولار.
2. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 193.3 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 104.6 مليون دولار.
4. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 61.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021، مقابل 7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، بنسبة ارتفاع  قدرها 1.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 901 ألف دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 837 ألف دولار خلال العام المالي 2019-2020، بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا الاستثمارات اليابانية

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