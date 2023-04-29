السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على 5 متهمين بخلية طلائع حسم الثانية اليوم

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، حكمها علي 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فى القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

كما وجه لمتهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

الدائرة الثانية ارهاب جماعة إرهابية طلائع حسم الثانية

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