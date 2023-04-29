"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ويستمر على مدار الأيام المقبلة، بسبب تأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، هي كتل منخفضة ومعتدلة تمامًا في درجات حرارتها.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أننا نشهد امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ويعمل هذا المنخفض على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، والتي تحجب جزءًا كبيرًا من أشعة الشمس، مما يساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى بالقاهرة الكبرى اليوم تسجل 25 درجة مئوية، أما المناطق الساحلية فتسجل 21 درجة مئوية، لذلك الطقس خلال فترة النهار دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما مائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد نشاطًا للرياح تكون سرعته بين 30 و40 كيلومترًا/ ساعة، ما يساعد في شعورنا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأيضًا شعورنا بمزيد من البرودة خلال فترة الليل.