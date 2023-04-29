تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

تباين أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات صباح اليوم السبت، في ظل تراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 24.1 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.28%، ليصل إلى 29.421.0 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.57% دولار مسجلة 1.902.98 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.80%، ليسجل 0.4057 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 45. 4% ليسجل 375. 23 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 1.00%، ليصل إلى مستويات 0.081065 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.88% إلى مستويات 0.01033 دولار، وتراجع العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.78% إلى مستويات قرب 17.60 دولار.

وارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 88. 2% إلى مستويات 0.001123 دولار، وتراجع عملة "FTX Token" بنسبة 94. 0% إلى مستويات 5218 .1 دولار، وارتفعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 1.58% إلى مستويات 0.48156 دولار.