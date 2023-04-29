عودة خاطفة إلى دراما رمضان

كنت قد اختتمت رؤيتي الخاصة بدراما رمضان قبل نحو أسبوعين مضيا . و اليوم ، و أمام حالة مجتمعية خلقها مسلسل " تحت الوصاية " أجدني في حاجة للعودة من جديد لهذا العمل الدرامي نتيجة ما أحدثه من حراك قلّما تكرر منذ روائع سابقة كالشهد و الدموع ، مازال النيل يجري ، المال و البنون ، أولاد آدم ، بوابة الحلواني و غيرها من كلاسيكيات الدراما المصرية .

لم أكن في حاجة لأن أعرف بإشادة الجارديان البريطانية بهذا المسلسل لتزيد قناعتي بتميزه كعمل ، و بقدرتنا كمصريين على إنتاج دراما تشد انتباه الجماهير العربية من المحيط للخليج ،رغم المتغيرات التي أدخلت على سوق الدراما من دراما أجنبية وافدة يتم تعريبها ، فضلا عن تمكن الإخوة العرب من إنتاج مسلسلات تشبه مجتمعاتهم المحلية و تناقش قضاياهم .و هذا يقودني لتكرار الدعوة للتفكير في إنتاج دراما تعبر عن المجتمع العربي ككتلة واحدة و ليس كشعوب متفرقة .

غير أنني ما إن تابعت كتابات عدد ممن أعتد برأيهم و تفكيرهم حول ما طرحه المسلسل من قضايا و ما ناقشه من أفكار ، حتى قررت العودة لمتابعة المزيد من حلقاته من جديد لأخرج بانطباع أرجو أن ألخّصه في هذا المقال . غير أنني سأبدأ برصد آراء بعض الشخصيات العامة البارزة التي دفعني حماسها للعمل و اعتدادي بآرائها إلى إعادة المشاهدة و الرصد المدقق .

فقد كتب الناقد الكبير محمود عبد الشكور و الذي اختار منى زكي كأفضل ممثلة دور أول في دراما رمضان قائلا :" دورها هو الأفضل بين أدوارها التليفزيونية وربما يكون بداية مرحلة جديدة لأدوار مختلفة في مسيرة هذه الممثلة الموهوبة . إنها كلاعب الكرة الحريف الذي تعرض لهجوم ظالم فسكت وقرر أن يرد في الملعب ليخرس كل الألسنة " . فيما اختار عبد الشكور الفنان رشدي الشامي كأفضل ممثل دور ثان عن دور عم ربيع الذي يمثل الأب البديل والسند والرجل الحقيقي وسط غابة الميناء .

في حين كتب الكاتب المغربي الأصل هولندي الإقامة مصري الهوى فؤاد زويريق يقول : " يمكنني القول إن تحت الوصاية أجمل وأهم عمل درامي مصري لهذا الموسم . أجمل لأنه اهتم بكل العناصر الإبداعية والتقنية من الرؤية الإخراجية المتميزة، وجماليات التصوير، وحسن اختيار الممثلين، والتشخيص الرهيب لكل الممثلين دون استثناء، والموسيقى التصويرية والحوار.. والأهم لأنه أشعرنا بالانتماء إليه وجعلنا نسائل معه المجتمع الذكوري دون الدخول في الوعظ والخطابة المباشرة، وأهم

الأهم أنه ناقش بشكل مقنع وذكي قانون الوصاية وأبرز سوءاته "

أما الإذاعية القديرة أمينة صبري فقد كتبت جادة تقول : " لا أعرف إلى من أتوجه بهذا الطلب ! فرأيي أن يتم ترشيح مسلسل تحت الوصاية لنيل جائزة إيمي أو الجولدن جلوب فهو مسلسل نتباهى به عالميا " ، لهذا الحد بلغت قناعتها بالعمل . بينما اختار السيناريست وائل أبو السعود رئيس تحرير أخبار الحوادث الأسبق مسلسل تحت الوصاية كأفضل مسلسل ، و منى زكي كأفضل ممثلة ، و خالد وشيرين دياب كأفضل كتاب سيناريو و حوار ، و رشدي الشامي كأفضل ممثل دور ثان. أما لقب أفضل مخرج فقد جعله أبو السعود من نصيب محمد شاكر خضير ، و قد اتفق معه في الرأي الكاتب علاء الغطريفي و زاد عليه باختياره مخرج العام بلا منازع .

و رغم كل الإشادات و الإيجابيات التي رصدها كبار النقاد و المتابعين إلا أن المسلسل و كأي جهد بشري يبقى له و عليه . فقد أخذ على تحت الوصاية كثير من الأمور القانونية أو بالأحرى الإجرائية التي رصدها خبراء قانونيون . و ظني أن كثير من تلك الملحوظات لو كان أخذ بها آل دياب في أثناء كتابتهم للنص لانتفت الحبكة الدرامية من الأساس . و تجدر الإشارة إلى أن ظلم الوصي للموصى عليهم من أحفاده أو أبناء أخيه المتوفى ليست هي الأصل ، فكثيرة هي الحالات في مجتمعنا التي رأينا فيها وصيا راعى الله في الأمانة و حفظها حتى بلغت سن رشدها فرد لها حقوقها غير منقوصة . و هنا

ينبغي أن لا يبهرنا المسلسل باحداثه لدرجة تصديق أن قضيته هي القاعدة في المجتمع و ليست الاستثناء .

الجميل في المسلسل أنه فتح مجالا للنقاش حول قضية الوصاية على الأطفال و لفت الانتباه لتلك المسألة الشائكة بين تفسير البعض للشرع و رؤية آخرين التي تتلخص في أنه " حيث وجدت المصلحة فثّم شرع الله " . و الخلاصة أن تحت الوصاية جاء عاكسا لجانب من الواقع الذي عاشه بعضنا بينما تابعه كثيرون منا في عائلات تحيط به . فكم من العائلات جار فيها الكبير على حقوق اليتامى و للأسف فقد وجد الظالم في نصوص القانون ما يحقق مأربه ، في حين ظلت الأمهات- و هن الأكثر حرصا على مصالح الأطفال و خاصة في غياب الأب للوفاة - ظللن بلا سند قانوني يسمح لهن بالتصرف في حقوق

صغارهن بما يحقق لهم الحد الأدنى من متطلبات المعيشة .

و في ظني أن أهم ما أنجزه هذا المسلسل هو حالة الجدل التي أثارتها الحلقات حول قضية شائكة كانت من المسكوت عنه ، و هذا هو دور الفن الحقيقي و الصادق ، أن يكون ملتصقا بقضايا الناس و معبرا عنها . و يقيني أن هذا المسلسل سيتبعه حراك مجتمعي ينتهي بتغيير أو تعديل تشريعي يكون أكثر إنسانية و أكثر ارتباطا بروح الشرع التي تسعى لراحة الإنسان و تحقق له المصلحة - في رحاب تفسير عصري لشرع الله - هذا عن الإنسان الناضج القادر على الدفاع عن نفسه و حماية ممتلكاته ومصالحه ، فمابالك إذا كان هذا الإنسان طفلا غير قادر على التمييز و تحت الوصاية .