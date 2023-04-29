برلمانى: نجاح مصر فى إجلاء رعاياها بالسودان أحبط حملة ممنهجة وسافرة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن ما قامت به الأجهزة المصرية، في إجلاء آلاف الرعايا المصريين من السودان، يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وما تملكه من قدرة على التعامل مع مختلف قضايا الأمن القومي المصري بحرفية ومهنية وفاعلية كبيرة.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن إجلاء الآلاف من الرعايا المصريين تم في ظرف عدة أيام وبتضافر مختلف الجهات المعنية في الدولة، بتوجيهات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها، تعاملت باحترافية شديدة في ملف إجلاء الرعايا المصريين من السودان، كما أثبتت أنها لم ولن تتخلى عن أبنائها في أي مكان؛ وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وشدد محسن، على أن تصرف الدولة المصرية بمسؤولية تامة ووعي شديد، أحبط حملة سافرة وممنهجة على الدولة المصرية بعد اشتعال الأحداث في السودان، فبعض المنصّات والقوى الخارجية المغرضة أساءت للدولة المصرية، ورددت أكاذيب لكن مصر تخطت كل هذا بقوة وشجاعة قيادتها السياسية وتصرفاتها المسؤولة.

واختتم محسن، بالتأكيد على أن السودان يمر بظرف عصيب للغاية ولابد من الانتباه تماما، لما تقوله مصر وما تتحرك في إطاره بضرورة العودة لباب التفاوض، والجلوس مجددا على مائدة الحوار من أجل الوطن.

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت استمرار خطة إجلاء المواطنين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ 23 طلعة جوية، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى مساء أمس الخميس إلى ٥٣٢٧ مواطناً عبر المنافذ الجوية والبرية.