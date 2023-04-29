مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-4-2023 بالتوقيت الصيفى

يقدم موقع الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 29-4-2023 في كافة محافظات الجمهورية والتي يرفع من خلالها الأذان وتقام الصلاة في كافة المساجد وفقها خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهدف توفير الطاقة عقب ارتفاع أسعارها في كافة دول العالم.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 29-4-2023 بالتوقيت الصيفي

عقب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يبحث المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 29-4-2023 لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة والتي أقرته وزارة الأوقاف المصرية وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:30 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:54 مساءا.

الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:49 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:16 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:34 مساءا.



الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:11 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:39 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:58 مساءا.



الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 4:34 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:15 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:36 مساءا.



الصلاة في محافظة البحر الأحمر

صلاة الفجر الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:42 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:15 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:16 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:37 مساءا.

الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر الساعة 4:34 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:27 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:53 مساءا.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:54 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:48 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:48 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 9:13 مساءا.