موعد انتهاء شهر شوال 2023 ومواقيت الصلاة خلال هذه الايام
بدأ شهر شوال الجمعة الماضية والتي كانت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن استطلعت دار الإفتاء مولد الهلال وأعلنت بداية الشهر الهجري الجديد، كما حددت امساكية شهر شوال نهاية شهر شوال، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.
موعد انتهاء شهر شوال 2023
ينتهي شهر شوال 2023 يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2023، وجاء توافق شهر شوال مع الشهور الميلادية كالتالي:
- الإثنين 4 شوال يوافق 2023/4/24
- الثلاثاء 5 شوال يوافق 2023/4/25
- الأربعاء 6 2023/4/26
- الخميس 7 2023/4/27
- الجمعة 8 2023/4/28
- السبت 9 شوال يوافق 2023/4/29
- الأحد 10 شوال يوافق 2023/4/30
- الإثنين 11 شوال يوافق 2023/5/1
- الثلاثاء 12 شوال يوافق 2023/5/2
- الأربعاء 13 شوال يوافق 2023/5/3
- الخميس 14 شوال يوافق 2023/5/4
- الجمعة 15 شوال يوافق 2023/5/5
- السبت 16 شوال يوافق 2023/5/6
- الأحد 17 شوال يوافق 2023/5/7
- الإثنين 18 شوال يوافق 2023/5/8
- الثلاثاء 19 شوال يوافق 2023/5/9
- الأربعاء 20 شوال يوافق 2023/5/10
- الخميس 21 شوال يوافق 2023/5/11
- الجمعة 22 شوال يوافق 2023/5/12
- السبت 23 شوال يوافق 2023/5/13
- الأحد 24 شوال يوافق 2023/5/14
- الإثنين 25 شوال يوافق 2023/5/15
- الثلاثاء 26 شوال يوافق 2023/5/16
- الأربعاء 27 شوال يوافق 2023/5/17
- الخميس 28 شوال يوافق 2023/5/18
- الجمعة 29 شوال يوافق 2023/5/19
- السبت 30 شوال يوافق 2023/5/20
مواقيت الصلاة في القاهرة
|2023 أبريل
|الفجْر
|الشروق
|الظُّهْر
|العصر
|المَغرب
|العِشاء
|24 الاثنين
|3:46 AM
|5:19 AM
|11:53 AM
|3:29 PM
|6:28 PM
|7:50 PM
|25 الثلاثاء
|3:45 AM
|5:18 AM
|11:53 AM
|3:29 PM
|6:28 PM
|7:51 PM
|26 الأربعاء
|3:44 AM
|5:17 AM
|11:53 AM
|3:29 PM
|6:29 PM
|7:52 PM
|27 الخميس
|3:43 AM
|5:16 AM
|11:53 AM
|3:29 PM
|6:30 PM
|7:53 PM
|28 الجمعة
|3:41 AM
|5:15 AM
|11:53 AM
|3:29 PM
|6:30 PM
|7:54 PM
|29 السبت
|3:40 AM
|5:14 AM
|11:52 AM
|3:29 PM
|6:31 PM
|7:55 PM
|30 الأحد
|3:39 AM
|5:13 AM
|11:52 AM
|3:29 PM
|6:32 PM
|7:56 PM
|1 الاثنين
|3:38 AM
|5:13 AM
|11:52 AM
|3:29 PM
|6:32 PM
|7:56 PM
|2 الثلاثاء
|3:36 AM
|5:12 AM
|11:52 AM
|3:29 PM
|6:33 PM
|7:57 PM