موعد انتهاء شهر شوال 2023 ومواقيت الصلاة خلال هذه الايام

بدأ شهر شوال الجمعة الماضية والتي كانت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن استطلعت دار الإفتاء مولد الهلال وأعلنت بداية الشهر الهجري الجديد، كما حددت امساكية شهر شوال نهاية شهر شوال، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد انتهاء شهر شوال 2023

ينتهي شهر شوال 2023 يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2023، وجاء توافق شهر شوال مع الشهور الميلادية كالتالي:

الإثنين 4 شوال يوافق 2023/4/24

الثلاثاء 5 شوال يوافق 2023/4/25

الأربعاء 6 2023/4/26

الخميس 7 2023/4/27

الجمعة 8 2023/4/28

السبت 9 شوال يوافق 2023/4/29

الأحد 10 شوال يوافق 2023/4/30

الإثنين 11 شوال يوافق 2023/5/1

الثلاثاء 12 شوال يوافق 2023/5/2

الأربعاء 13 شوال يوافق 2023/5/3

الخميس 14 شوال يوافق 2023/5/4

الجمعة 15 شوال يوافق 2023/5/5

السبت 16 شوال يوافق 2023/5/6

الأحد 17 شوال يوافق 2023/5/7

الإثنين 18 شوال يوافق 2023/5/8

الثلاثاء 19 شوال يوافق 2023/5/9

الأربعاء 20 شوال يوافق 2023/5/10

الخميس 21 شوال يوافق 2023/5/11

الجمعة 22 شوال يوافق 2023/5/12

السبت 23 شوال يوافق 2023/5/13

الأحد 24 شوال يوافق 2023/5/14

الإثنين 25 شوال يوافق 2023/5/15

الثلاثاء 26 شوال يوافق 2023/5/16

الأربعاء 27 شوال يوافق 2023/5/17

الخميس 28 شوال يوافق 2023/5/18

الجمعة 29 شوال يوافق 2023/5/19

السبت 30 شوال يوافق 2023/5/20

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