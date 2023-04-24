الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد انتهاء شهر شوال 2023 ومواقيت الصلاة خلال هذه الايام

جريدة الدستور

بدأ شهر شوال الجمعة الماضية والتي كانت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد أن استطلعت دار الإفتاء مولد الهلال وأعلنت بداية الشهر الهجري الجديد، كما حددت امساكية شهر شوال نهاية شهر شوال، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.  

موعد انتهاء شهر شوال 2023 

ينتهي شهر شوال 2023 يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2023، وجاء توافق شهر شوال مع الشهور الميلادية كالتالي: 

صيام الست من شوال 2023.. فضلها وثوابها

تعادل صيام شهر رمضان.. فضل صيام الستة أيام من شهر شوال

  • الإثنين 4       شوال يوافق 2023/4/24
  • الثلاثاء 5       شوال يوافق 2023/4/25
  • الأربعاء 6      2023/4/26
  • الخميس 7      2023/4/27
  • الجمعة 8       2023/4/28
  • السبت 9 شوال يوافق 2023/4/29
  • الأحد 10 شوال يوافق 2023/4/30
  • الإثنين 11 شوال يوافق        2023/5/1
  • الثلاثاء 12     شوال يوافق 2023/5/2
  • الأربعاء 13    شوال يوافق 2023/5/3
  • الخميس 14    شوال يوافق 2023/5/4
  • الجمعة 15 شوال يوافق        2023/5/5
  • السبت 16 شوال يوافق       2023/5/6
  • الأحد 17 شوال يوافق       2023/5/7
  • الإثنين 18 شوال يوافق        2023/5/8
  • الثلاثاء 19 شوال يوافق       2023/5/9
  • الأربعاء 20 شوال يوافق      2023/5/10
  • الخميس 21 شوال يوافق 2023/5/11
  • الجمعة 22 شوال يوافق 2023/5/12
  • السبت 23 شوال يوافق 2023/5/13
  • الأحد   24 شوال يوافق 2023/5/14
  • الإثنين 25 شوال يوافق 2023/5/15
  • الثلاثاء 26 شوال يوافق 2023/5/16
  • الأربعاء 27 شوال يوافق 2023/5/17
  • الخميس 28 شوال يوافق 2023/5/18
  • الجمعة  29 شوال يوافق 2023/5/19
  • السبت   30 شوال يوافق 2023/5/20

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

2023 أبريلالفجْرالشروقالظُّهْرالعصرالمَغربالعِشاء
24 الاثنين3:46 AM5:19 AM11:53 AM3:29 PM6:28 PM7:50 PM
25 الثلاثاء3:45 AM5:18 AM11:53 AM3:29 PM6:28 PM7:51 PM
26 الأربعاء3:44 AM5:17 AM11:53 AM3:29 PM6:29 PM7:52 PM
27 الخميس3:43 AM5:16 AM11:53 AM3:29 PM6:30 PM7:53 PM
28 الجمعة3:41 AM5:15 AM11:53 AM3:29 PM6:30 PM7:54 PM
29 السبت3:40 AM5:14 AM11:52 AM3:29 PM6:31 PM7:55 PM
30 الأحد3:39 AM5:13 AM11:52 AM3:29 PM6:32 PM7:56 PM
1 الاثنين3:38 AM5:13 AM11:52 AM3:29 PM6:32 PM7:56 PM
2 الثلاثاء3:36 AM5:12 AM11:52 AM3:29 PM6:33 PM7:57 PM

 

txt

موعد صيام الـ 6 البيض من شوال 2023 والأدعية المستجابه

شوال انتهاء شهر شوال دار الافتاء مواقيت الصلاة العصر موعد انتهاء شهر شوال 2023 عيد الفطر امساكية شهر شوال

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

"القاهرة الإخبارية": صعوبة بالغة فى انتقال المواطنين بضواحى الخرطوم

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

رفع 2250 طن قمامة بـ14 مركزًا ومدينة فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا