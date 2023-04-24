الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعادل صيام شهر رمضان.. فضل صيام الستة أيام من شهر شوال

صيام
صيام

ما إن ينتهي عيد الفطر المبارك، حتى يبدأ الكثير من المسلمين في صيام ستة أيام في شهر شوال عُرفت بين المسلمين منذ عهود بـ "الستة البيض"، إذ يسعى المسلمون لنيل رضاء الله من خلال صيام هذه الأيام التي اعتادوا عليها منذ سنوات وحرصوا على فعل الخيرات فيها، فما فضلها؟.

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الست أيام من شوال يعادل في ثوابه صيام سنة كاملة، حيث روي الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر".

وأكدت دار الإفتاء، أن السبب في أن صيام هذه الأيام يعادل شهر رمضان هو أن الحسنة تُقدّر بعشرة أمثالها، حيث روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا"، وعليه: فصيام شهر رمضان يعادل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعادل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة، فعن ثوبان رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ".

كما روى ابن ماجه عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا".

جدير بالذكر أن هناك تساؤلات كثيرة وردت إلى دار الإفتاءعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن فضل صيام الستة أيام من شهر شوال، حيث إن فضل هذه الأيام لم يكن معروفا لدى كثير من المسلمين. 

ار الإفتاء المصرية اجتماع الإفتاء المصرية التواصل الإجتماعى فيس بوك التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

خبير سياسى: جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان تعكس قدرتها ومكانتها الكبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر