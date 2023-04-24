تعادل صيام شهر رمضان.. فضل صيام الستة أيام من شهر شوال

ما إن ينتهي عيد الفطر المبارك، حتى يبدأ الكثير من المسلمين في صيام ستة أيام في شهر شوال عُرفت بين المسلمين منذ عهود بـ "الستة البيض"، إذ يسعى المسلمون لنيل رضاء الله من خلال صيام هذه الأيام التي اعتادوا عليها منذ سنوات وحرصوا على فعل الخيرات فيها، فما فضلها؟.

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام الست أيام من شوال يعادل في ثوابه صيام سنة كاملة، حيث روي الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر".

وأكدت دار الإفتاء، أن السبب في أن صيام هذه الأيام يعادل شهر رمضان هو أن الحسنة تُقدّر بعشرة أمثالها، حيث روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا"، وعليه: فصيام شهر رمضان يعادل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعادل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة، فعن ثوبان رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ".

كما روى ابن ماجه عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا".

جدير بالذكر أن هناك تساؤلات كثيرة وردت إلى دار الإفتاءعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن فضل صيام الستة أيام من شهر شوال، حيث إن فضل هذه الأيام لم يكن معروفا لدى كثير من المسلمين.