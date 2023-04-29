السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة بقرية 27 بنجر السكر

مستشفي الحمام المركزي
مستشفي الحمام المركزي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى للمصابين في حادث انقلاب سيارة بالقرية ٢٧  بنجر السكر. 

 

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الحادث أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ١٢ آخرون بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفي الحمام المركزي وتم التعامل معهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 


وأضاف أن الإصابات تنوعت بين خفيفة و متوسطة وخطيرة، مما استدعى  دخول حالتين العناية المركزة،  وعدد ٣ حالات تم حجزهم بالقسم الداخلي،  وعدد ٧ حالات خروج تحسن بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع المتابعة بالعيادات الخارجية. 


وأشار  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة إلى أن أقسام الطوارئ  بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى وقت الحادث. 


وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر و التقدير للفريق الطبي بمستشفى الحمام المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي الدكتور رفيق محمد صلاح الدين، لسرعة التعامل، بحرفية فائقة مع المصابيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الطبية لهم وذلك فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بها عمالة بقرية ٢٧ بنجر السكر بمدينة الحمام.  

إصابات مختلفة الإسعافات اللازمة إنقلاب سيارة ربع نقل صحة مطروح محافظ مطروح

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