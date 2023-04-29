السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أفضل من المحلات.. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة المشوي

تعتبر الأطعمة المشوية، من أفضل الوجبات لصحة البعض، حيث أنها تتميز بدهون أقل، الأمر الذي يجعلها الخيار الأفضل لمتبعي الحميات الغذائية.

في السطور التالية تقدم  الشيف رانيا المصري، طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل، بمكونات أقل وبخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل الكفتة المشوي في المنزل

المكونات:

 بيضة

 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

 حزمه بقدونس

600 جرام لحم مفروم متوسط

3 ملعقة بقسماط مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

1 معلقة عسل اسود

ربع ملعقة صغيرة كربونات

1 ملعقة صغيرة صلصة فلفل

فلفل أسود

طريقة التحضير:

نضع فى الكبة بيض، نضيف بصل، ثوم، ونطحن المكونات جيدا فى الكبة، ثم نضع فى وعاء واسع لحم مفروم, بقدونس, خليط البصل، بقسماط مطحون، ملح وكمون، كربونات، صلصه طماطم او صلصة فلفل وفى الاخر نضيف فلفل أسود ونعجن المكونات جيدًا.

بعد ذلك نقفل على الكفتة بورق الاسترتش ونضعه فى الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة على شكل كور بأيدينا، ونضع الكفتة بدون وضع اى زيت فى مقلاه غير لاصقة، وتقلب على الجهتين حتى تمام السوا.

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طريقة عمل كفتة مع كريمة الباذنجان:

المقادير

لتحضير الباذنجان 2 حبة باذنجان مشوي مقشر ومفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة - زيت

2 ملعقة طحين

1 ليتركريمة طبخ

1 كوب جبنة موزاريلا

2/1 ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

لتحضير الكفتة 1 كيلو لحم مطحون

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

1 كوب بقدونس مفروم

2/1 ملعقة صغيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود - بهارات مشكلة

2 ملعقة كبيرة زبدة للتشويح

لتتبيلة الوجه 1 ملعقة كبيرة زبدة - معجون الطماطم

للتزيين نحتاج 3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير:

في وعاء وعلى نار متوسطة نضع الزبدة والزيت معاً حتى تسيح الزبدة ثم نضيف الطحين ونقلبهم حتى يصبح القوام سائل ثخين ثم نضيف الباذنجان المشوي المفروم و الملح والفلفل ونقلبهم جيداً.

نضيف كريمة الطبخ ونقلب لمدة 5 دقائق ثم نضيف جبنة الموزاريلا ونقلب حتى تذوب الجبنة وتتجانس المكونات معاً ثم نرفعهم من على النار ونتركهم جانباً .

في وعاء آخر نضع الكفتة مع االبصل والبقدونس والملح والفلفل والبهارات ونخلط جيداً ثم نشكلهم كرات متساوية في الحجم و نشوحهم على نار متوسطة بالزبدة جيداً حتى تمام النضج .

نسكب في طبق التقديم البانجان بالكريمة ونوزع كرات الكفتة على الوجه، وفي مقلاة نضع الزبدة على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف معجون طماطم ونسكبهم على وجه الكفتة.

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