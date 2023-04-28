الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل عروس على يد زوجها بالغربية

الأم
الأم

أكدت الحاجة عزيزة، والدة المعلمة التى قتلها زوجها بعد 4 أيام من زواجهما، بقرية نفيا التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، أنهم تلقوا الخبر صباح يوم الواقعة، وعلى الفور تم الذهاب إلى بيت زوجها، وفوجئت أن أم الزوج وشقيقاته جالسين على أرضية الشقة منكسرين الرأس، ولم يتم الإجابة عن مكان ابنتها، ثم توجهنا إلى المستشفى الجامعى وفوجئنا أنها تم قتلها.

وأضافت أنها يوم الواقعة كانت فى زيارة لنجلتها لتسليمها الذهب الخاص بها، مشيرة إلى أن نجلتى قامت بارتداء الشبكة، بمساعدة زوجها فى جو من المرح والسعادة.

وأوضحت أن الأقاويل تناثرت حول أن العريس قام بالنزول إلى الشارع بعد قتل نجلتى، وقال: “أنا قتلت مراتى”، وعلى الفور قام أحد الجيران من الصيادلة بإعطاء العريس حقنة مهدئة وتم الاتصال بشرطة النجدة. 

وتابعت أنها كانت توصى نجلتها بوالدة زوجها، وعند زيارتها للاطمئنان عليها، بعد زواجها  قالت الحمد لله.
وأضافت فاطمة خالة العروس، أنها حضرت الغسل، وكانت الضربة القاتلة فى جبهة العروس، وعدة طعنات متفرقة فى الجسم، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعى أكد أن ضربة بآلة حادة أدت إلى الوفاة.

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يذكر أن اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى  إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "آية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 4 أيام على زواجهما.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني ويدعى محمد كما تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

والده عروس نفيا القتيلة صيدلى أعطى حقنة مهدئة للزوج القاتل انا

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